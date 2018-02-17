Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, как правильно сделать селфи с избирательным бюллетенем, чтобы не нарушить правила агитации. Об этом пишет ТАСС.
"Пожалуйста… как угодно. Главное — попридержите, сами любуйтесь, но попридержите до того, как закончится голосование, чтобы это не расценивалось, как какая-то дополнительная агитация", — рассказала Памфилова в эфире программы "Вечерний Ургант".
Глава ЦИК напомнила впервые голосующим, чтобы они не забыли взять с собой паспорт. Отвечая на вопрос ведущего, сколько времени можно находиться в кабинке для голосования, глава ЦИК шутливо заметила, что в ней не стоит засыпать, чтобы не задерживать процесс голосования.
Напомним, граждане России будут выбирать президента 18 марта.
Комментарии
Это что-то новенькое. Теперь бюджетников, да и других подневольных рабочих можно спокойно контролировать за кого проголосовали и если не правильно проголосовали, то можно лишить премии, уволить, наказать.... Кабинка самое интимное место на избирательном участке , где остается один на один только избиратель и бюллетень и никаких телефонов или камер при избирателе быть не должно, он должен САМ сделать выбор и никто его после проконтролировать не может. Я чем дальше слушаю, тем больше убеждаюсь, в этом году на выборы не пойду. Буду подготавливать семена к посадке, думать как уменьшить налоги, как изменить бизнес подстроится под то что у людей нет денег, адаптироваться короче, ведь дядя Вова на покой идти не хочет, он готов еще 6 лет работать как раб, а значит и мне придется как рабу работать чтоб подстроится под новые поборы, которые будут неизбежны.
17.02.2018 16:45
многодетный
Спасибо, поржал