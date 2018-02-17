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Звягинцев оценил шансы на "Оскар" своего фильма "Нелюбовь"

, ИА "Амител"
Режиссер рассказал, что у него есть два ответа - пессимистичный и оптимистичный

Фото: interview-so-zvezdoi.ru

Российский режиссер Андрей Звягинцев оценил шансы своего фильма "Нелюбовь" в победе на "Оскаре". 

Режиссер подчеркнул в интервью ТАСС, что команда сделала все, что могла. Теперь у него два исхода: оптимистичный и пессимистичный.

"Я сказал, у меня есть два ответа: первый — пессимистичный, и это один к пяти, по понятным, думаю, причинам; второй — оптимистичный, и это один к двум. Потому что победит или твой фильм, или чужой",- ответил режиссер.

Также Звягинце рассказал, что российский фильм, по оценкам букмекеров, сейчас третий. Впереди российской картины стоит "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио и "Квадрат" Рубена Эстлунда.

Напомним, церемония вручения американской премии "Оскар" пойдет 4 марта в Лос-Анджелесе.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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