Флоридский стрелок готов пойти на сделку со следствием и признать вину, но только в том случае, если для него не будут требовать смертной казни. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал ABC.
"У нас есть возможность начать оставлять это в прошлом, помочь семьям жертв насколько мы можем и начать исцеляться, как общество", — сказал адвокат обвиняемого.
Также юрист подчеркнул, что в случившимся виноваты социальная система и правоохранительные органы, которые не смогли вовремя предотвратить трагедию.
Напомним, стрельба произошла в минувшую среду в 60 километрах к северу от Майами в городке Паркленд. Огонь открыл 19-летний Николас Круз. Молодой человек ранее учился в школе, но был исключен за нарушение дисциплины. После стрельбы парню удалось вырваться с территории школы, но позднее полицейские окружили его и взяли под стражу. По данным СМИ, для атаки стрелок использовал AR-15 — американскую полуавтоматическую винтовку под патрон 5,56×45 мм и несколько обойм. Подчеркивается, что сначала молодой человек привел в действие пожарную сигнализацию в школе и лишь затем открыл стрельбу.
В результате, погибли 17 человек, еще 16 пострадали.
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