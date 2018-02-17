Жительница Японии придумала оригинальный способ, чтобы защитить своего ребенка от видеоигр, пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание SoraNews24.
Молодой человек опубликовал фотографию замка, висящего на его игровой консоли. Замок был продет через вилку блока питания и мешал воткнуть ее в розетку. Также мать геймера поступила с розеткой от смартфона.
Дело в том, что в Японии распространены штепсельные вилки с широкими плоскими штырями, в каждом из которых имеется отверстие. Женщина воспользовалась этой особенностью и продела через отверстия дужки навесных замков.
Женщина таким образом захотела ограничить время, которое сын тратит на видеоигры.
( 'ω')ﾌｧｯ!?— いおり (@sasamipicata) 13 февраля 2018 г.
完全に油断してた！！！ pic.twitter.com/NIjapAwuK7
全国のゲームを長時間する子供を持つ親に言いたい— いおり (@sasamipicata) 13 февраля 2018 г.
これはやりすぎな…(子供目線) pic.twitter.com/HvhZJOluWL
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