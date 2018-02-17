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Пассажирка Mercedes в Бийске угрожала пистолетом, подрезавшей машине

, ИА "Амител"
Женщина была задержана за угрозу убийством

Фото: pixabay.com

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жительницу Барнаула за угрозу убийством, сообщает Управление вневедомственной охраны по Алтайскому краю.

Как сообщается, на одной из улиц Бийска водитель автомобиля Toyota Avensis "подрезал" Mercedes. Водителю элитного авто это не понравилось и он заблокировал проезд водителю японской машины, спровоцировав скандал. Пассажирка Mercedes решила заступиться за мужа, достала пневматический пистолет и стала угрожать расправой водителю Toyota.

На место ЧП прибыли сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Бийска. Сержанты пресекли противоправные действия и задержали граждан.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

17.02.2018 17:10
- гость -

Это что там за "богатырь" на мерене если за него кашолка с воздушкой впрягается ???

0  0
17.02.2018 20:49
Андрей Кривошапкин_vk

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