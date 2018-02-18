Фото: tvc.ru
Средние цены на бензин в Алтайском крае не меняются уже месяц – колебания стоимости топлива прекратились в середине января.
По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 4 по 11 февраля, средняя стоимость литра АИ-92 в регионе составляла 37 рублей, АИ-95 – 38,89 рубля, дизельного топлива – 40, 53 рубля.
Отметим, что на этом уровне цены на горючее в крае установились в середине января. Таким образом, на топливном рынке в регионе уже в течение месяца наблюдается стабилизация стоимости топлива.
Временная пауза в процессе удорожания ГСМ в данный момент характерна для всей Сибири.
Напомним также, что очень заметная динамика на топливном рынке Алтайского края, связанная с удорожанием бензина, фиксировалась в ноябре – декабря прошлого года.
Комментарии
нуофигеть, уже целый месяц не менялись.
Уперлась в потолок, что ли?