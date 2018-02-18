Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 504 квадратных метра продают в селе Санниково под Барнаулом за 17,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дом находится в тихом экологически чистом месте. Хорошее предложение для тех, кто хочет жить вдали от городской суеты. Поселок с развитой инфраструктурой. Тупик, сразу начинается березовая роща", — отмечает автор объявления.
Жилье находится на благоустроенном участке площадью 10 соток.
На первом этаже находятся: холл, большая кухня-столовая, кабинет, санузел совмещенный, гардеробная. На втором этаже — четыре спальни, два санузла, большая открытая летняя терраса.
Также имеется полноценный цокольный этаж, где расположены теплый гараж на два автомобиля, подсобные помещения.
Комментарии
вот зачем среднестатистической семье из 3-х человек 500 кв.м.???? сначала понастроят домины а потом за голову хватаются от сумм за газ)
Безвкусица
почему при 504 квадратных метра, санузел совмещенный?
Интересно это Вы будете решать скоко требуется квадратов для конфортного проживания? Адепты коммуналки,блин!