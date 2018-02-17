В паблике barnaul.insta набирает популярность видео, сделанное, скорее всего, в одном из гипермаркетов крупной торговой сети. В ролике парень и девушка взвешивают луковицу.
Когда на весах лежит пластмассовый поддон, луковица стоит больше пяти рублей. Затем молодые люди убирают поддон и кладут эту же луковицу прямо на весы. В последнем случае, стоимость товара уменьшается до полутора рублей.
Одни комментаторы говорят, что поддон обнулен. Другие обескуражены таким положением дел.
Комментарии
Вы дома это яблоко взвесьте, олени)))
"Пласстмаска" обнулена. Луковица средних размеров не может весить 44 грамма. В первом случае 158граммов - близко к истине! ПОЛОЖИТЕ "ПЛАССТМАСКУ" НА МЕСТО! Она там лежит не для надувательства, а чтобы весы не портили взвешиваемым товаром! На кассе вашу луковицу перевешают, если возникнут подозрения! Для Д*билов, ищущих халявы, даю бесплатный "лайфхак": чтобы весы показали меньше, подденьте ногтем во время взвешивания платформу и наслаждайтесь... баландой на нарах! Что за люди пошли...
А глаза покупателям зачем???
а откуда там пластиковые поддоны? сколько лет в Ленте тарюсь, ни разу такого не было
17.02.2018 10:54
- гость -
у тебя лук на деревьях растет? вот это экология в поселке...
Не тупите, весы настраиваются на эту крышку как на тару. С крышкой весы настроены на 0. Если вы убираете крышку весы изначально показывают - минус вес крышки. На кассе проверяют вес и у вас получится на вес крышки больше чем на ценнике. Если решили проверить то надо проверять на других весах.
Какая ерунда!!! С поддоном весы на нуле, а когда убрали поддон, весы ушли в минус, после снятия поддона, их так же нужно обнулять!
Давайте полиэтилен взвешивать на входе в магазин! Извечная проблема тары и брутто веса.
Тупеют люди, увы...
ну не знаю, проверим завтра