Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 миллионов рублей. На счастливый билет уфимец потратил 480 рублей, сообщает РИА "Новости".
Приз был разыгран в 8019-м тираже "Гослото" "5 из 36". Выигрышный билет был куплен в розничной точке Уфы. В нем было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3). Однако победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа. Общая сумма выигрыша по билету составила 26 038 020 рублей.
Теперь счастливчику нужно будет поехать в Москву, что оформить свой приз.
Комментарии
Из Уфы как-то уже выигрывали 2 млн. Плохо кончили.
хорошая попытка, Гослото, но нет