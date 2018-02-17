Президент России через призму Конституции

Выборы президента страны всегда являются знаковым событием для любого государства. Именно президент определяет вектор внутреннего развития на последующие несколько лет, а также внешнюю политику страны. Но что еще более важно, глава государства является гарантом прав и свобод человека и гражданина. Таким образом президент — системообразущая фигура, тем более, когда речь заходит о России. Исходя из объема полномочий первого лица, наше государство представляет собой классический образец президентской республики.



При этом одно из главных отличий такого конституционного строя — это, безусловно, выборность президента не парламентом, а путем всенародного голосования. Немаловажно и то, что именно президент формирует правительство, которое является исполнительной ветвью власти в стране. Да, президент формально не возглавляет кабинет министров, но при этом сложно переоценить его вклад в решение общенациональных вопросов. Не случайно, глава государства обладает правом законодательной инициативы. Таким образом важность этой фигуры в российских реалиях является исключительной. А истинно демократическое, правовое государство, которым и является РФ, невозможно без активной позиции президента страны.

Фигура президента важна еще и тем, что он принимает меры по охране суверенитета РФ, обеспечивает взаимодействие органов госвласти. Также он представляет государство на международной арене. Наверное, нам совсем небезразлично, что за человек будет олицетворять собой такую страну, как Россия, на переговорах с зарубежными партнерами.

Долой нигилизм, или все для избирателя

Каждый из нас уже совсем скоро будет вправе напрямую выбрать кандидата, кто сможет наиболее оптимально справиться с теми обязанностями, которые основной закон страны возлагает на президента. Для этого всего лишь требуется определитьcя с тем, кого из 8 человек, зарегистрированных ЦИК, вы готовы поддержать 18 марта. Судя по представленным кандидатам, каждый из россиян, обладающий правом голоса, а также придерживающийся какой-либо политической идеологии, сможет выбрать своего фаворита. В избирательном бюллетене есть представители левых взглядов, либерал-демократы, центристы, консерваторы и т. д.



Между тем немаловажно ответить на вопрос, который волнует очень многих — почему я, как гражданин РФ, должен пойти на участок 18 марта и отдать свой голос за кого-либо из кандидатов. Зачастую можно услышать от некоторых россиян, которые далеки от политики, либо интересуются ей от случая к случаю: "Я не ходил на участок, ну что может решить мой единственный голос?" Или: "А зачем я вообще туда пойду — лучше провести свой выходной день другим образом, а гражданский долг — это обращайтесь к другим".

Кстати, ранее некоторые граждане, чья командировка, отпуск или просто поездка на уикенд в соседний город совпадали по времени с днем голосования, испытывали существенные неудобства с тем, как отдать свой голос на выборах президента страны.

Теперь все выглядит совсем по-другому, никаких открепительных удостоверений брать не нужно. На этот раз процедура голосования не по месту регистрации максимальна удобна для избирателей, ЦИК уже все предусмотрел. Если 18 марта вы будете находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, или у вас нет регистрации, голосуйте на любом избирательном участке по месту нахождения. Для этого заранее вы можете, например, подать заявление через портал Госуслуг, чтобы вас включили в список избирателей на удобном вам участке.

В день голосования не забудьте захватить с собой паспорт и заявление. Его можно взять в распечатанном виде или показать на экране мобильного телефона. Отправить заявление можно по 12 марта включительно. Таким образом для всех избирателей созданы наиболее благоприятные условия, чтобы проголосовать 18 марта, даже находясь за пределами своего города или субъекта РФ.

На участок – как на праздник

….Знаете, в истории было не так уж мало случаев, когда голос отдельно взятого человека решал исход всей выборной кампании. Можно вспомнить те же президентские выборы 2000 года в США, где и вовсе потребовался ручной пересчет голосов. Ну, а если брать примеры из отечественной истории, то это выборы главы Республики Алтай 2014 года. Тогда победитель выиграл в первом туре, набрав чуть более 50% голосов. Если же опираться на сухую математику, речь шла примерно о 400 голосах избирателей. Теперь представьте себе, если бы эти люди остались дома — как минимум это значило бы проведение второго тура, а как максимум — поражение их кандидата в дальнейшем.

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Поэтому не совсем понятны рассуждения еще и тех людей, кто говорит: "Мой кандидат и так победит, даже если я не смогу прийти на участок". Но позвольте, откуда такая уверенность, история как раз доказывает, что это может быть опасным заблуждением. Да и потом, если ты точно знаешь, кого хотел бы видеть главой своей страны на следующие 6 лет, неужели этот человек не стоит нескольких потраченных на него минут. Немного прогуляться с семьей в воскресенье, дойти до избирательного участка, получить бюллетень, зайти в кабинку для голосования, поставить галочку напротив понравившейся фамилии и опустить бюллетень в урну. Всё. Ничего лишнего. Зато потом долгое время ты будешь ощущать свою сопричастность к формированию государственной власти в стране – в этом ли не предназначение настоящего гражданина и патриота своего отечества?

К тому же сама атмосфера выборов — это все равно что большой народный праздник, по своему духу близкий, например, к масленичным гуляниям. В этот воскресный день, 18 марта, на участках как всегда будут проходить концерты, викторины, спортивные состязания, для желающих – еще и экскурсии по школьным музеям, розыгрыши призов и многое другое. Так что поход на участок превращается в своеобразный вид воскресного досуга для целых семей.

Впиши свое имя в историю страны

Опять же вы можете взять с собой детей, чтобы приобщить их к атмосфере выборов. Не на словах, а на деле показать, что такое голосование и почему без преувеличения вся страна в этот день стремится попасть на участки. Только так в будущем можно вырастить патриота России. Важно, чтобы наши дети с раннего возраста испытывали чувство сопричастности к важным государственным делам, которыми, несомненно, являются выборы. Потом эта традиция может войти в добрую привычку.

Почему я как родитель должен пойти на выборы? Мы выбираем не просто будущее для своей страны, и даже не будущее для себя. Прежде всего, речь идет о наших детях. Это медицина и образование, это кружки, спортивные секции и многое другое.

Какой будет Россия в 2020-е годы, в какую сторону она будет развиваться — зависит в том числе и от вашего голоса. Вот почему я еще пойду на участок 18 марта.

Опять же не стоит забывать и про тех, кому только исполнилось 18 лет, кто будет голосовать не только на президентских — вообще на каких бы то ни было выборах — впервые в жизни. Согласитесь, есть некий символизм и магия чисел – попасть на УИК 18-го числа в 18 лет. В этом случае молодой человек придет выбирать будущее как для страны, так и для своего поколения в целом. Поколения, которому предстоит уже в недалеком будущем решать ключевые вопросы на уровне государства, строить и создавать новую Россию – страну XXI века.

…Понятно, что ходить на выборы — это право, а не обязанность. Но для каждого сознательного гражданина нашей страны поход на избирательный участок — это шанс стать частью истории России. Она пишется всеми нами, здесь и сейчас.