Главным достижением российских спортсменов в субботу стала бронза, добытая эстафетной четверкой наших лыжниц. Золото досталось норвежкам, серебро – шведкам.
Следующим по значимости следует признать выход женской сборной по хоккею в полуфинал Олимпиады, к слову, впервые в истории. Россиянки, на удивление, легко расправились со Швейцарией – 6:2, и теперь в ½ сыграют с Канадой, а значит, можно спокойно готовиться к матчу за бронзу – скорее всего, с Финляндией.
Порадовали 17 февраля и мужчины-хоккеисты. Уверенно, 4:0, были повержены американцы. Дублями отметились Прохоркин и Ковальчук. Таким образом наша сборная напрямую вышла в ¼ финала, следующий соперник будет известен чуть позже.
Теперь о грустном. Наши фигуристы-одиночники не смогли навязать борьбу за медали, заняв в итоге 7-8 места. Еще провальнее стало выступление Татьяны Акимовой в биатлоне – 30 место из 30 участниц масс-старта. Виной всему отвратительная стрельба на 3-м огневом рубеже: 5 промахов из 5 возможных. При том, что на трех остальных рубежах была допущена только 1 осечка. Золото и серебро досталось бывшим россиянкам: Анастасии Кузьминой (Словакия) и Дарье Домрачевой (Белоруссия).
Не порадовал на этот раз почитателей шорт-трека Семен Елистратов. Спортсмен из РФ не смог пройти дальше полуфинала. Кроме того, почти потеряли шансы на медали женщины в керлинге. Россиянки в течение дня проиграли дважды – сначала США (6:7), а затем и Японии (5:10). Теперь, чтобы выйти в плей-офф, надо выигрывать все оставшиеся матчи, а также надеяться на осечки соперниц.
Что посмотреть на Олимпиаде в воскресенье, 18 февраля
Главное действо – конечно же, мужская эстафета у лыжников (4х10 км). Нашим парням по силам как минимум повторить успех девушек, а как максимум – замахнуться на медаль и более высокого достоинства. Начало в 13:15 по Барнаулу.
Фристайл. Мужчины. Воздушная акробатика. Старт соревнований – в 18:00. От России в финале выступят Илья Буров и Павел Кротов. Первый вполне способен взять одну из наград.
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Ждем сенсации от Ангелины Голиковой. Начало в 18:56 по Барнаулу.
Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км. В отсутствие россиян (может быть, и к лучшему) можно просто спокойно посмотреть на 30 лучших спортсменов этого сезона. Главные фавориты – Мартен Фуркад и Йоханнес Бе.
Комментарии
О спорт, ты, безусловно – мир!
Сегодня, вторя Кубертену,
В дни зимних Олимпийских Игр
Я славлю каждую арену.
Фигурное катание,
бобслей и биатлон –
Морозное дыхание
Побед со всех сторон.
О спорт, ты, безусловно, жизнь!
С тобою вертится планета,
Победы выше флаг держи!
Иди уверенно по свету!