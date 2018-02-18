Фото: twitter.com
В сети появились первые снимки нового смартфона от ASUS — Zenfone 5, который выглядит как "двойник" iPhone X. Об этом пишет Life.
Издание отмечает, что дизайн Zenfone 5 также будет безрамочным, кроме этого, устройство получит характерную для гаджета корпорации Apple "монобровь".
Полный перечень технических характеристик новинки от ASUS ещё не обнародован. Однако уже известно, что соотношение сторон экрана устройства составит 18:9. Также уточняется, что гаджет будет обладать процессором Qualcomm и новой версией пользовательского интерфейса Zenfone 5.
Предположительно, официальная презентация Zenfone 5 состоится на выставке MWC 2018, которая пройдёт в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.
Upcoming Asus Zenfone 5 like as Iphone X pic.twitter.com/kRct6TtmA4— Desh Tech (@desh_tech) 17 февраля 2018 г.
Комментарии
Я несколько не удивлюсь, если этот двойник будет стоить сущие копейки по сравнению с понтофоном, а качество сборки, мощность и скорость в десятки раз будут опережать понтофон
Верно. ASUS фирма без особых "наворотов" , но продукт очень работящий у неё.