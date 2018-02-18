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Глава Федерации керлинга оценил шансы выйти на закрытие Игр под флагом РФ

, ИА "Амител"
Также он рассказал, что проект "Родченков против России" изживает себя

Фото: newstesss.mirtesen.ru

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал шансы спортсменов из РФ выйти на церемонию закрытия Олимпийских игр под национальным флагом. Об этом пишет Life со ссылкой на "Известия".

Свищев напомнил, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ранее заявил: "Если выполните все условия, пойдёте на закрытии под своей символикой". Глава Федерации керлинга отметил, что в связи с этим взял с собой флаг и экипировку. "Если нас допустят, мы всей командой пойдём на эту церемонию. Если нет, я лично не хочу участвовать в ней под нейтральным флагом, — цитирует издание его слова.

Свищев считает, что все равно необходимо исходить из того, что "ОКР восстановят в правах, и после Олимпийских игр всё начнётся с чистого листа".

Он добавил, что общался в Корее с Бахом и президентами международных спортивных федераций. "Ощущение однозначное: все хотят, чтобы российские спортсмены как можно быстрее были восстановлены в правах", — подчеркнул Свищев.

Также он добавил, что "проект "Родченков против России" постепенно изживает себя и сейчас его атаки уже идут на другие страны".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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