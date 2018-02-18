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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, при каких условиях киевские власти готовы начать переговоры с Москвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт Пушкова.
"Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции – не политика", — написал сенатор.
Ранее Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что готов вступить в диалог с Россией только после "возобновления территориальной целостности Украины". Он также уточнил, что подразумевает под этим возвращение Крыма украинским властям.
Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова поддержали этот шаг. Несмотря на это, в Киеве Крым продолжают считать "временно оккупированной территорией".
Комментарии
"Несмотря на это, в Киеве Крым продолжают считать "временно оккупированной территорией"
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Не только в Киеве, а практически везде, кроме России.
"Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины — документ, принятый 27 марта 2014 года в результате открытого голосования на 80-м пленарном заседании 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах и не признаёт законности какого бы то ни было изменения статуса Автономной Республики Крым и статуса города Севастополя, основывающегося на результатах общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, поскольку этот референдум, согласно данной резолюции, не имеет законной силы.
Из 193 стран — членов ООН 100 высказались «за», 11 — «против», 58 стран «воздержались» и 24 страны не голосовали."(с(