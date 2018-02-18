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Жители Соединенных Штатов устроили митинги с требованием к властям ужесточить контроль за оружием после стрельбы в школе Флориды, в результате которой погибли 17 человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что в митингах принимали участие "тысячи разгневанных учеников, родителей, учителей".
Акции протеста прошли в городах Сент-Питерсберг и Форт-Лодердейл во Флориде на фоне сообщений о том, что 19-летний Николас Круз, открывший стрельбу, использовал легально приобретённую винтовку.
"Из-за этих законов люди, которых я знаю, люди, которых я люблю, умерли, и я больше никогда не смогу их увидеть", — заявил один из участников митинга, школьник Делани Тарр.
Ранее сообщалось, что губернатор Флориды потребовал отставки главы ФБР после стрельбы в школе.
Стрельба в школе Парклэнда во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, произошла 14 февраля.
Комментарии
Пиратское государство! как могут жить потомки бандитов и пиратов??? как живут то и имеют в наличии...