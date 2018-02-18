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Самолет компании "Аврора" во время движения по аэродрому Южно-Сахалинска, сбил крылом столб освещения. Об этом в воскресенье, 18 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Уточняется, что инцидент произошел в 3:30 по московскому времени. "Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования", — цитирует агентство текст сообщения.
В связи с инцидентом следующий рейс по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро будет осуществлен на другом воздушном судне.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы аэропорта, представители авиакомпании и сотрудники инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.
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