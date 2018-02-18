Фото: vk.com
В Советском районе Новосибирска бездомная собака загнала ребенка на дерево. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 16 февраля. 10-летний мальчик катался с друзьями на горке, как вдруг на ребят бросилась собака. Спасаясь от преследования, юный новосибирец залез на дерево, но спуститься сам не смог.
Звонок о том, что мальчик находится на дереве и не может спуститься, поскольку боится собаки, поступил на телефон дежурного МАСС в 17:37. Прибывшие спасатели выяснили, что после того, как мальчик залез на дерево, животное остановилось возле него и стало лаять на ребенка.
Подчеркивается, что собака к моменту прибытия спасателей уже убежала. Сотрудники МАСС сняли ребенка с дерева, нашли его родителей и передали им. Медпомощь мальчику не понадобилась.
Комментарии
Возмущение фактом. Гнев на собачников в целом. Ремарка, что есть среди них хорошие исключения. Дельные предложения.
Благодарность за ремарку. Согласие с дельными предложениями. Гнев на собачников бросающих своих подопечных на произвол судьбы. Что-нибудь положительное напоследок.