Фото: vk.com
Барнаульцы приехали на рыбалку на Обь, но вместо отдыха занялись спасением примерзшего ко льду пса. Об этом пишет "АП", ссылаясь на приют "Ласка".
Отмечается, что рыбаки для освобождения пса из плена развели костер и попытались отогреть пса. После этого девушка-волонтер почти километр несла освобожденную собаку до машины.
В сообщении сказано, что взрослый пес вместо положенных ему 40-50 килограммов весил всего 14,2. Он почти слепой, старый и слабый. Позднее животное отогрели и накормили. В данный момент пес находится в приюте.
"Как же он там оказался? Кто-то отплатил собаке за годы верной службы, отвезя подальше, в место где нет никого и выкинув на лед?" – считают в приюте.
Комментарии
Рыбаки ловили рыбу, а поймали собаку-долго думали-гадали чем она примерзла ко льду.