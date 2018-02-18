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Долги жителей России выросли до 5 триллионов рублей

, ИА "Амител"
За пять лет долги россиян по исполнительным производствам возросли более чем вдвое

Фото: realguy.ru

В 2017 году приставам удалось взыскать с россиян около 14% от тех средств, которые они должны были выплатить по решениям судов. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект доклада Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о деятельности в прошлом году.

По сравнению с 2016 годом задолженность россиян возросла с 4,76 трлн до 4,87 трлн руб. В прошлом году удалось взыскать 663 млрд руб., что на 72,8 млрд руб. больше, чем в 2016 году. Из этих 663 млрд руб. в пользу граждан и юридических лиц приставы взыскали большую часть — 448,6 млрд руб.

При этом в 2017 году увеличилось количество возбужденных исполнительных производств: на 6 млн, до 60,2 млн. На исполнении в прошлом году находилось 84,6 млн дел.

Задолженность россиян возросла за последние годы, ​ в 2015 году взысканию подлежали 3,8 трлн руб., в 2014 году — 3 трлн руб., в 2013 году — 2,1 трлн руб.

ФССП также отчиталась о результатах применения временного ограничения на выезд должников за рубеж. По данным приставов, в прошлом году 4,5 млн россиян не могли выехать за границу из-за долгов (именно столько постановлений находилось в погранслужбе ФСБ). В результате применения временного ограничения на выезд за прошлый год должники полностью или частично исполнили обязательства по 1,4 млн производств. Приставы взыскали с них 67,1 млрд руб.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.02.2018 13:01
многодетный

Странно, уже и за границу с долгами не выпускают , а долги из года в год растут и растут. Куда только народ деньги тратит и почему отдавать не хочет ?

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