Фото: vk.com
Поздно вечером 17 февраля в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля на ул. Власихинской в районе кладбища. На месте работали полиция, скорая помощь, пожарные. По имеющейся информации, все участники ДТП остались живы.
Аварию заметили многие очевидцы, которые проезжали мимо, и сообщили о случившемся в группе Barnaul22 "ВКонтакте". По их словам, столкнулись автомобили Nissan Cefiro и Hyundai Elantra. Обе машины сильно повреждены.
По неофициальной информации от одного из очевидцев, водитель красной Hyundai уснул, выехал на встречную полосу. Сам водитель Cefiro пишет в социальной сети, что все участники аварии живы, а красная Hyundai неожиданно в него въехала. Также он призвал откликнуться свидетелей аварии, у которых есть видеорегистраторы. По его словам, водитель Hyundai отказался от медосвидетельствования.
Официальной информации о случившемся на момент публикации нет.
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