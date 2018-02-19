Фото: avito.ru
Коттедж из клееного бруса площадью 210 квадратных метров на участке 18 соток продают в поселке Фирсова Слобода-3 под Барнаулом за 9,99 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Дом расположен на земельном участке в тихом и уединенном месте. Березовая роща с трех сторон, никакого шума от трассы, пыли и грязи, только пение птиц и шелест листьев деревьев… Для производства и изготовления бруса для дома использована сосна. Благодаря этому обеспечивается экологичность", — подчеркивает автор объявления.
В данный момент разработан проект дома и придомовой территории, залит ленточный фундамент под дом и баню, произведена его гидроизоляция, установлен стеновой комплект дома, межэтажные перекрытия, межкомнатные перегородки, стропильная система.
"Строительство дома продолжается, будут установлены окна и крыша. По мере проведения работ цена будет увеличиваться пропорционально понесенным затратам и составит 11 950 тыс. руб.", — также указывает продавец.
Комментарии
10 лямов за деревяху - да вы с дубарухнули
210 квадратов с таким остеклением в -30 будет просто чудный счёт за отопление
а чего фото текущего состояния нету?
Подумал бы, но надо текущее состояние посмотреть. Допубликуйте фото, в частности соседние участки чтобы было видно.
в таком доме тепло во первых, потому что окна стоят не в одно стекло и уж точно все щели по закрыты, во вторых отопление газом. в третьих дома из бруса держат тепло лучше кирпича,
А где фотки то что сейчас там есть то?
19.02.2018 09:26
- гость -
Вот когда будет фото с тепловизора этого дома тогда и можно будет говорить какой он хороший. А пока это сруб, даже не известно из какого бруса. Но судя по количеству остекления это большая дырка в бюджете.
В Комарово уже за рисунки десятку просят
продам аналогичный, нарисованный дом в 10 раз дешевле, обращайтесь
Окна во всю стену, м, красотень!
По Восточной? Только там с 3х сторон деревья могут быть
А что -итальянская плоская крыша не подходит для русской зимы ? Замучитесь снег чистить ? Не каждая зима малоснежная , как эта .