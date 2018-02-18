Фото: kuban24.tv
В Ангарске следователи устанавливают причину трагедии в одном из многоквартирных домов, где в результате коммунальной аварии погибла супружеская пара пенсионеров. Об этом пишет Life.
Как установили оперативники, в ночь с 11 на 12 февраля одна из жительниц города получила звонок по телефону от своих престарелых родителей. Они сообщили, что у них прорвало трубу с горячей водой. Женщина немедленно выехала к ним, однако к моменту её приезда родители уже погибли.
"Прибывшие на место происшествия родственники обнаружили тела супругов без признаков жизни, пол квартиры был покрыт водой из неисправной трубы. В ходе проведённой судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 74-летнего мужчины и 72-летней женщины наступила в результате полученных ожогов", — сообщали в пресс-службе СКР.
В настоящее время следователи устанавливают причастность к произошедшему сотрудников управляющей компании, обслуживающей данный дом.
Комментарии
а причем тут УК? Эти **** всегда говорят в таких случаях - то, что в квартире, - собственность жильцов, а мы - невиноватые.
Как это страшно. У нас ведь тоже трубы с кипятком. Не дай Бог такого горя. Соболезнования.