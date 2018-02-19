Фото: kazved.ru
Морозная погода со слабым снегом и гололедом ожидается в Алтайском крае в понедельник, 19 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.
Минувшей ночью местами в регионе температура воздуха понижалась до -30 градусов. Днем в северных районах прогнозируется небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. В светлое время суток в крае -10…-15 градусов, в предгорьях -5…-10 градусов.
Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением днем до 13 метров.
В Барнауле во второй половине дня небольшой снег, утром изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Дневные температуры составят -10…-12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии