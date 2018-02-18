Фото: penzavzglyad.ru
В ЗАТО Сибирский полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже деталей трактора и дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что 57-летнего мужчину задержали на полигоне твердых бытовых отходов. Он работал трактористом и вывез из цеха предприятия две головки блока цилиндра от трактора, два цилиндра с поршнями и шатунами, одну головку блока от трактора Т-40 и 60 литров дизельного топлива. Злоумышленник провез украденное через контрольно-пропускной пункт, спрятав под опилками в телеге трактора.
Стражи порядка изъяли похищенное и вернули законному владельцу. В данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Комментарии
60 литров - это не тракторист. Вот, если бы 300... )))
украл бы колхоз-стал бы депутатом
на 600 млн не тянет-посадят