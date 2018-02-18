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Пассажирский самолет разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Тасним и иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
Самолет выполнял рейс Тегеран — Ясудж. По некоторым данным, на борту находились от шестидесяти до ста человек.
Подчеркивается, что некоторые пассажиры могли выжить. Очевидцы утверждают, что видели, как самолет пытался выполнить экстренную посадку в районе ферм.
"Коммерсант" добавляет, что на борту находились 66 человек. Спасательную операцию затрудняет горный рельеф местности, где разбился самолет.
В данный момент посольство РФ в Иране проверяет, были ли россияне на борту потерпевшего крушение лайнера.
Комментарии
сначала у нас самолет разбился Ан 148, потом в Иране разбился.
Какое удивительное совпадение