Фото: Кинопоиск

Оскароносный актер Бенисио Дель Торо отмечает 19 февраля свой 52-й день рождения. Дель Торо – удивительный артист. Как правило, не снимаясь в блокбастерах, он является украшением любого фильма.

За его личностью скрыт настоящий характер и своя правда. Портал Amic.ru в день рождения выдающегося актера вспоминает лучшие роли Бенисио.

Обычные подозреваемые (1995 год)

Выдающаяся криминальная лента со звездным актерским составом. Дель Торо играет одного из преступников, который отличается невероятной харизмой и чувством юмора. Великолепная роль в великолепном фильме!

Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998 год)

Гениальный актерский дуэт в исполнении Бенисио Дель Торо и Джонни Деппа, оказавшихся в эпохе 70-х. Саморазрушение, цинизм и хаос – вот лозунг этого фильма, кажущегося некой комедией, а на поверку являющегося глубокой экзистенциальной драмой.

Большой Куш (2000 год)

Еще один криминальный фильм от мастера жанра Гая Ричи. Бенисио Дель Торо – лихой налетчик и неистовый любитель азартных игр, которые, как известно, не приводят ни к чему хорошему.

Траффик (2000 год)

Тяжелый фильм о тяжелой проблеме борьбы с наркотиками, получивший сразу четыре "Оскара". Одна из статуэток – за лучшую мужскую роль второго плана – досталась и Дель Торо. Поэтому что тут говорить – идите и смотрите!

21 грамм (2003 год)

Слоган этого фильма звучит так – "Сколько весит жизнь?". Драматическая лента повествует о жизнях нескольких людей, которые по воле судьбы оказываются связаны между собой. Непростое кино о том, как легко можно потерять все, и о том, что всегда следует ценить жизнь.

То, что мы потеряли (2007 год)

Фильм об очень важной проблеме – утрате близкого человека с последующим пробуждением к жизни в новых обстоятельствах. Главные роли исполняют Бенисио Дель Торо и блистательная Холли Берри, которых в этой киноленте связывает потеря самого близкого человека. Для него – лучшего друга, для нее – мужа.

Город грехов (2008 год)

Выдающаяся картина Фрэнка Миллера о городе, который является бесконечной бездной преступлений. Герой Бенисио Дель Торо является одним из персонажей этого ада на земле – уставшим от жизни "грязным" копом, которого ждет соответствующий образу финал…

Че: часть первая (2008 год)

Удивительный фильм об удивительном человеке – аргентинском враче Эрнесто Геваре де ла Серне, более известном как Че Гевара. Первая часть этого фильма рассказывает нам о кубинской революции и о том, как обычный доктор становится лицом революции в самом широком смысле этого слова. Как вы уже догадались, Че Гевару играет неподражаемый Бенисио Дель Торо.

Че: часть вторая (2008 год)

Вторая часть фильма о Че Геваре повествует о революционной борьбе неистового аргентинца в Боливии и его кончине. Полудокументальное изложение происходящего на экране заставляет почувствовать, что ты сам находишься рядом с партизанами в лесах Латинской Америки, а страдающий от астмы Че кашляет и угасает в метре от тебя…

Убийца (2015 год)

Этот фильм о территории без правил, которой сегодня является граница между Мексикой и США, о войне с наркомафией, которая полна насилия и крови. Посреди всего этого — герой Дель Торо.