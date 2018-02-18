Фото: rallypoint.com
Все 66 человек, которые находились на борту разбившегося в центральной части Ирана самолета, погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA и иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.
Пассажирский самолет Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в воскресенье в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.
"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — приводит агентство заявление компании.
В сообщении отмечается, что среди пассажиров был один ребенок.
По данным СМИ, самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. Агентство Mehr отмечает, что самолет был произведен 20 лет назад.
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