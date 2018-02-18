Фото: atomic-energy.ru
Скопление грузовых автомобилей, выезжающих из Украины, наблюдается на пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. Об этом в воскресенье, 18 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной погранслужбы Украины.
"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом", — говорится в сообщении.
Погранслужба утверждает, что направляла официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе, но не получила на него ответ.
Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через "Гоптовку", учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении.
Комментарии
Топтовка, Нехотеевка - очень говорящие названия....ну "нехотеевка" российская сторона пропускать грухзовики, поэтому "топтовка" по другим дорогам ))))))))
18.02.2018 17:08
гость
Топтовка, Нехотеевка - очень говорящие названия....ну "нехотеевка" российская сторона пропускать грухзовики, поэтому "топтовка" по другим дорогам ))))))))
Гоптовка