Фото: vk.com/barneos22
Две машины столкнулись на площади Октября в столице Алтайского края утром в воскресенье, 18 февраля. Запись об этом появилась в паблике Вarnaul 22 во "ВКонтакте".
"Авария на площади Октября! Вроде все живы", — написал автор сообщения. К записи были прикреплены фото и видео с места ДТП.
На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Один автомобиль после столкновения врезался в столб. По словам местных жителей, воскресным утром на дорогах мало машин, поэтому ДТП произошло почти на пустой площади.
Добавим, что на место аварии приезжали полицейские, скорая помощь и сотрудники МЧС. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.
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