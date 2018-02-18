Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Конкурс на лучшую куклу-чучело "Боярыня Масленица" прошел в Барнауле на проводах зимы.
В Центральном парке выбрали самое лучшее чучело, которое оставили в парке, остальные сожгли. Принять участие в конкурсе мог любой желающий.
Кроме этого, в парке прошли масленичные гуляния с киданием валенка, конкурсами на ловкость, хороводами и поеданием блинов.
Главные же гуляния прошли на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Большой фоторепортаж с Масленицы в Барнауле смотрите завтра утром на Amic.ru.
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