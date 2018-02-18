Фото: android-magazine.ru
42-летняя москвичка погибла от удара током при попытке сделать в ванне селфи на телефон, который стоял на зарядке. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошел еще вечером 7 февраля. Женщина уронила телефон в воду, не удержав его в мыльных руках.
Тело погибшей нашел ее сын, который был обеспокоен тем, что его мать в течение часа не выходит из ванной и не отзывается.
Взломав дверь, молодой человек увидел мать без сознания с телефоном, лежавшим на груди. Он вызвал скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть москвички.
Комментарии
кто решил что селфи?просто с телефоном была или на звонок хотела ответить.
18.02.2018 18:16
- гость -
это не оправдывает ее глупости
Ещё поди весь дом обесточила
Селфи делала голая в ванной 42 летняя тетка, совсем мозгов не было?