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Алтайские синоптики прогнозируют снежную погоду и 30-градусные морозы в начале новой рабочей недели, 19 февраля.
Так, согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае в течение всех суток в северных районах пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром местами изморозь, туман. Температура в темное время суток составит от 20 до 25 градусов мороза, а в отдельных районах до -26...-31 градуса. В светлое время суток столбик термометра задержится на отметке в -10...-15 градусов, в предгорьях немного теплее — от 5 до 10 градусов ниже нуля.
В Барнауле ночью без осадков, изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Столбик термометра опустится до -23...-25. В утренние часы изморозь, возможен туман, во второй половине дня пройдет небольшой снег. Температура составит от 10 до 12 градусов мороза.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем в регионе он усилится до 13 метров, а в Барнауле до 5-10 м/с.
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