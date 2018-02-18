Фото: so-l.ru
У российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Пхенчхане в дабл-миксте, возникли проблемы с допинг-пробой. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
По данным издания, в одной из допинг-проб спортсмена нашли следы мельдония. Для дальнейшего разбирательства к керлингисту отправились допинг-офицеры. Официальной информации по поводу произошедшего на данный момент нет.
"Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации", — цитирует издание слова главы Федерации российского керлинга Дмитрия Свищева.
Крушельницкий в интервью СМИ отмечал, что не в курсе происходящего.
Издание уточняет, что допинг-пробу В россиянина вскроют 19 февраля. Спортсмен может присутствовать при этом.
Крушельницкий и Брызгалова завоевали бронзовую медаль 13 февраля. Они стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.
Комментарии
Шо, опять?!!!
А про 6000 доз противоастматических препаратов для больных норвежских лыжников и биатлонистов ?????
А Бах говорил,что все чистые,никого не пропустил.
Как допинг может повлиять на кёрлинг? Точнее броски? Бред полный
Бред. Пошел второй круг травли.