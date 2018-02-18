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ДТП с участием грузового поезда и легковушки произошло на регулируемом железнодорожном переезде станции Штабка в Алтайском крае. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
Уточнятся, что инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, в 12:00 по местному времени. Водитель легковушки в нарушение ПДД проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации и выехал на пути. Машинист попытался экстренно остановить поезд, но столкновения избежать не удалось.
Подчеркивается, что в результате аварии никто не пострадал, повреждений железной дороги нет. Также отмечается, что произошедшее не повлияло на движение пассажирских поездов.
В сообщении говорится, что световая и звуковая сигнализация на переезде работала исправно.
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