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Самолет компании "Уральские авиалинии", который выполнял рейс Благовещенск — Екатеринбург, экстренно сел в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"Экстренная посадка была из-за того, что одному из пассажиров стало плохо", — заявили в ведомстве, добавив, что пассажиру оказали помощь и доставили в больницу.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, спустя около часа после посадки самолет "Уральских авиалиний" вылетел в Екатеринбург.
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