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На странице фонда Леонардо Ди Каприо в Instagram появился пост, который посвящен самому холодному постоянно обитаемому месту на Земле – селу Оймякон в Якутии. Об этом пишет РИА Новости.
В описании говорится, что не так давно в Оймяконе зафиксировали близкие к рекордным показатели температуры. В одну из ночей в селе было 62 градуса ниже нуля. По словам местных жителей, подобных морозов не было лет 15. "Изменение климата представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества (…)", — цитирует агентство подпись.
Публикация сопровождается кадрами из документальной ленты "Оймякон", которую сняли Доминик Бари, Фелипе Паива и Петр Винокуров.
Позже на своей личной странице актер опубликовал пост, в котором рассказал о деревне в китайской провинции Хэйлунцзян, которая находится рядом с границей с РФ. Там температура недавно опустилась до 40 градусов мороза. "Некоторые ученые полагают, что подобные климатические изменения могут быть вызваны потеплением в Арктике", — цитирует агентство комментарий к записи.
Оймякон считается "полюсом холода" Северного полушария – официальный температурный рекорд здесь составляет -71,2°C. Согласно неподтвержденным данным, в 1916 году температура воздуха опускалась до рекордных 82 градусов мороза.
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