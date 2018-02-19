Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Масленичные гуляния прошли в воскресенье, 18 февраля, на нескольких площадках в Барнауле.
Главные празднества состоялись в исторической части города – на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь было скоростное поедание блинов, конкурс на самую длинную косу, игры на силу и ловкость, хороводы, а также выставка-ярмарка ремесленных изделий.
В Центральном парке прошёл конкурс на самое лучшее чучело. Победителя оставили в парке, остальные же чучела были массово сожжены под крики ребятни.
Как барнаульцы провожали зиму и встречали весну, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
ужасный языческий обычай
стыдно должно быть