Фото: akzent.zp.ua
В Челябинске ученик десятого класса спас от пожара двоих детей. ЧП случилось вечером в субботу в одной из многоэтажек Ленинского района. Горела четырехкомнатная квартира на шестом этаже. Об этом пишет издание Znak со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
В квартире жила пенсионерка с двумя внуками 10 и 12 лет. Пожар произошел по вине детей, которые играли со спичками. Дети испугались загоревшегося кресла и выбежали на балкон, откуда стали звать на помощь. В соседней квартире находился в гостях ученик 10 класса Артемий Полунеев. Он почувствовал запах гари и услышал детские крики. Выбежав на балкон, он увидел, что из окон соседней квартиры идет дым и два ребенка просят о помощи. Школьник попытался успокоить детей и понял, что спасти их через окно не получится. Он решил разбить оконный блок балкона и подозвал детей к себе.
После этого Артемий сказал ребятам, чтобы они взбирались на балконное ограждение и, держась за балконную перегородку, перешагивали к нему на балкон. В момент перехода десятиклассник придерживал их за руки и одежду. Убедившись, что жизни детей ничего не угрожает, вместе со своей подругой он надел на них теплые вещи и вывел на улицу, где подростков осмотрели работники скорой помощи.
Руководство Челябинского пожарно-спасательного гарнизона будет ходатайствовать перед руководством о представлении Артемия Полунеева к награде "За спасение погибавших".
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