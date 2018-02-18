Фото: Mash
Стрельбу по людям во время празднования Масленицы открыл неизвестный в дагестанском городе Кизляр – в результате погибли четыре человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
"Погибло четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", — рассказал собеседник агентства.
Также источник уточнил, что среди раненых трое сотрудников Росгвардии.
Телеграм-канал Mash уточняет, что трагедия разыгралась рядом с Храмом Георгия Победоносца. Также отмечается, что все погибшие – женщины.
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