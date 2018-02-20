Весна для старших школьников – время подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Подготовка к выпускным экзаменам сопряжена с окончательной сверкой в выборе профессии. Мы побеседовали с экспертом — директором по развитию языкового центра "Тринити" Ольгой Згордан.

Наш собеседник — тьютор, андрагог со стажем, специалист, который с помощью определенных методик помогает подросткам в самоопределении с профессией и теми навыками, которые необходимо развивать молодым людям при выборе своего профессионального пути.

Корреспондент: Ольга, давайте расшифруем эти непонятные слова, которыми вы, собственно, сами себя представляете. Что такое "тьютор", кто такой "андрагог"?

Ольга Згордан: Сейчас, по-моему, во всех сферах жизни происходят глобальные изменения. И сферу образования это никак не минуло. Поэтому есть определенные профессии, которые сейчас приобретают вес, вплоть до того, что в школах вводятся новые штатные единицы. Так вот, тьютор — это междисциплинарный специалист, который помогает детям и подросткам, а зачастую и взрослым, которые претерпевают какие-то перемены в жизни. Тьютор — это сопровождающий специалист, который помогает проходить эти изменения ровно, спокойно. Если переводить дословно, то это наставник, поддерживающий, сопровождающий, тот, кто помогает. В школах центрального региона такая штатная единица уже вводится, к нам, скорее всего, это придет чуть позже. А то, что касается андрагогики, то тут ничего нового. Андрагог — это тот педагог, который занимается воспитанием людей с подросткового возраста и старше. Педагог — веду ребенка, андрагог – веду взрослого человека. Как-то уже теперь принято считать подростка относительно взрослым человеком, и на него не действуют принципы детской психологии. Поэтому андрагогика выводится сейчас на другой уровень.

Корр: Еще в конце 2017 года Минобрнауки определило сроки проведения ЕГЭ. В этом году досрочный этап Единого государственного экзамена пройдет с 1 марта по 11 апреля. Это значит, что одиннадцатиклассники уже должны точно определиться со своей профессией, а девятиклассники пока, так сказать, примеряют на себя профильные предметы. В общем, период активного поиска дороги в будущее. Мы, взрослые, ну, по крайней мере, мы так думаем, можем помочь своим детям определиться с будущей профессией. Какие слова, аргументы найти, какие есть инструменты определения профессионального предназначения? Какие есть подводные камни и как их выявить? Как помочь подростку, чтобы в будущем он был счастлив в выбранном деле?

О.З.: В языковом центре мы всегда сталкиваемся с большим потоком детей, подростков, взрослых. И, в принципе, проблемы самоопределения, проблемы профессиональных моментов на поверхности, поскольку человек приходит изучать язык для чего-то. И когда он приходит и не знает, для чего, мы задаем вопросы: "Вы собираетесь сдавать экзамен? Вы собираетесь куда-то поступать? Вы собираетесь иммигрировать? Для чего вам нужны знания языка?". А человек зачастую не может ответить на эти вопросы. И понимаешь, что проблема стоит достаточно остро. Тем более что сейчас происходят очень большие изменения в мире, особенно в мире профессий. И многие профессии уходят, другие приходят им на смену, а люди зачастую не в курсе. А так как у меня одно из хобби – трендсерчинг – выяснение того, что нового, интересного происходит в мире и как это можно применить, то я занялась именно этим трендом. Так появилась "Школа профориентации и развития", основная цель которой – просветительская. Людям нужно помогать выбирать дело по душе, способностям, дело, которое будет востребовано в обществе. Мы проводим профориентационные лекции, тренинги для подростков, на которых стараемся информировать, прививать навык осознанного выбора, понимание понятия ответственности за выбор. Очень важно найти компромисс между тем, что нравится ребенку, что рекомендует родитель, и тем, что востребовано на рынке.

Не давить!

Корр.: Я, например, выбирала свою профессию в конце восьмидесятых. Училась в физмат классе, а вот в университет поступила на филологический. Считала себя абсолютным гуманитарием. А в современном мире актуально деление на гуманитариев и тех, кто предрасположен к точным наукам?

О.З: Я сама против разделения вообще на какие-то группы, сферы. Люди не бывают чистых типов, в них всегда все смешано. Да, ты должен понимать, чего в тебе перевес. Во-первых, к чему у тебя склонность. А во-вторых, ты должен понимать, кто ты: лидер или часть команды; можешь ли ты идти по головам или ты все-таки за результат. Если у тебя основной мотиватор – безопасность, и ты будешь сидеть в офисе, спокойно себя чувствовать. А может, ты будешь фрилансить на Гоа с ноутбука. А если в тебе риск — выше крыши, то, скорее всего, ты будешь стартапером, будешь развивать свой проект – один, другой, третий. Поэтому деление на гуманитариев и технарей сейчас неактуально. И то, что сегодня делают в школах деление на гуманитарные и технические классы, считаю большой ошибкой. Ребенку сразу отсекают половину мозга. И родителям нужно на это обращать внимание, помогать ребенку развивать другое полушарие мозга. Иначе ребенок не сможет мыслить логически, выстраивать какие-то там структуры в голове. И все же выбор профессии, во-первых, это интерес ребенка к чему-то. Потому что внутренняя мотивация у ребенка включается достаточно поздно. До 12 лет можете его просто не тормошить. Это будет ваша внешняя мотивация. И мотивация ребенка личная до 12-13 лет — это игра. Пока ему интересно играть, он будет играть. Вот ребенок видит музыкальный инструмент: "О, пианино, прикольно, буду играть!". Родители тут же покупают инструмент, вбухивают кучу денег. А ребенок, когда понимает, что это два-три часа каждый день, плюс сольфеджио, плюс хоровое пение, говорит: "Все, я наигрался". Родители начинают давить. Ведь они вложили деньги, плюс еще свои собственные нереализованные желания, незакрытые гештальты, проецирование с себя на ребенка. Ты же хочешь посидеть в зале, похлопать, когда ребенок выступает. Надо признать, это твои амбиции, это не амбиции твоего ребенка, у него всё включится лет в 12, тогда он уже поймет, что музыкалка была не зря. Да, мне это интересно. Но до этого — это его интерес, который вы должны просто фиксировать. И поэтому ранним самоопределением заниматься не порекомендую никому. Интересы ребенка — прежде всего. Кроме того, нужно обязательно выяснить мотиватор ребенка. Их всего четыре, и это не так сложно. Например, ребенок заявляет: "Я буду бизнесменом". Начинаешь анализировать, проигрывать с ним различные ситуации, предлагать ему проработать какие-то задачки, и выясняется, что у него основной мотиватор – безопасность. Это когда тебе говорят и ты делаешь, и ты в безопасности. А бизнесмен тут никак. Бизнес — всегда риск. И ребенку важно это объяснить. Если ты хочешь стать бизнесменом, ты должен научиться рисковать. Иначе бизнес будет прогорать один за одним, а все потому, что не шел на риск.

Корр.: Если ребенок уже без пяти минут выпускник, а он до сих пор не определился с выбором профессии, что делать? Какова здесь роль родителей?

О.З.: Родителям, во-первых, порекомендую уйти с позиции эксперта. Будем честны, сейчас очень мало родителей в реальном мире ориентируются в мире профессий. Потому что сейчас очень много профессий уходит "на пенсию". Родители твердят: "Я пожил, я знаю!" Но вы, безусловно, знаете о том, что было 10-15 лет назад. Ребенок сейчас в этой области знает зачастую либо больше вас, либо точно так же, как вы, не знает ничего. Поэтому с ребенком нужно становиться на одну позицию — на позицию исследователя. Вы садитесь и спокойно в разговоре ищете пути, смотрите интернет-ресурсы, ищете эти векторы, которые ребенку могли бы быть интересны сейчас. Возможностей таких сейчас много. Например, есть "Атлас новых профессий" Сколково. Открываете, смотрите направления. Смотрите и те профессии, которые уходят с рынка, чтобы ребенок туда не попал.

Например, были модными профессии банковское дело, экономисты, юристы, бухгалтеры и так далее. Вы должны понимать, что по определенным причинам, абсолютно объективным, это профессии-пенсионеры. Потому что наступила эра автоматизации процессов. Обратите внимание, вы заходите в "Ашан", а там мало продавцов, процесс покупки автоматизирован. Во многих городах появились магазины, где все полностью делаешь ты сам. Там нет вообще персонала. Газ, нефть — это конечный продукт. Есть информация о том, что нефть исчезнет к 2035 году, а это не так далеко. Насколько я помню, последний раз месторождение было открыто давно. А значит, мы будем искать альтернативные источники, альтернативные ресурсы. И именно в этой области будут нужны специалисты.

Корр.: А я вот нашла такой список востребованных профессий в России: инженер-проектировщик, педагог, юрист, между прочим, медик, маркетолог, специалист по персоналу, профессиональный рабочий, специалист индустрии красоты, эколог. А самые оплачиваемые профессии: менеджер высшего звена, работник нефтегазовой отрасли, it-специалист, бизнес-консультант, аудитор, программист, главный бухгалтер, стоматолог, шеф-повар.

О.З.: Это, скорее всего, срез тех профессий высокооплачиваемых, которые очень актуальны прямо сейчас. Я не спорю, так сейчас есть. В том же "Атласе профессий" Сколково четкое разделение на до 2020 года и после. Вы понимаете, что пока у нас качается нефть, добывается газ, специалисты будут нужны. Но со временем их количество будет сокращаться. Нужны будут люди, которые будут заниматься альтернативными источниками. И, пожалуйста, вы можете получить сейчас базовое образование по энергодобыче, но потом нужно будет перепрофилирование. Что касается юристов, они в любом случае будут, потому что будут возникать какие-то спорные ситуации, когда нужно будет привлечение третьего лица. Но это скорее будет медиатор, но не юрист, который работает с бумагами.

Корр: То есть юристы будут скорее на уровне психологии, конфликтологии?

О.З.: Да. Плюс юрист, который будет регулировать отношения человека и машины. Речь идет о так называемом интернете вещей, когда вам оператор-дрон привезет пиццу и случайно, например, разобьет окно. С кем-то нужно будет вопрос решать. Сейчас на такие вопросы законодательной базы просто нет. То есть это нужно разрабатывать, определять, каким-то образом продвигать это, внедрять. Это поле пока абсолютно чисто. Ну, опять же, пока у нас нет на это очень большого спроса. Все дело времени. Здесь тоже изменения пойдут достаточно быстро.

Агробизнес в тренде

Корр.: Мир сегодня практически без границ. Я посмотрела, какие специалисты в мире востребованы сегодня. И вот какой список нашла: специалисты по инжинирингу, it-специалисты, врачи, специалисты в сфере туризма, логисты, экологи, химики, энергетики, журналисты, имиджмейкеры.

О.З.: Вот видите, мир все-таки ближе к картине, которую я стараюсь нарисовать. По данным глобального института McKinsey, к 2030 году 400 млн человек в среднем возрасте 40-45 лет будут заменены роботами. Вот смотрите, it-специалисты понятно почему нужны: роботизация, автоматизация уже везде. Инженеры – тоже все непросто. У нас несколько десятилетий эту профессию топили. Они просто были не нужны. Сейчас они на таком подъёме, что хантеры их не успевают переманивать. Их сейчас мало, и они настолько востребованы в любой сфере, что их моментально забирают с рынка. Поэтому, если у ребенка мозг заточен в этом направлении, то это просто "Ура!", ребенок себя найдет и реализует. А агробизнес сейчас будет очень хорошо развиваться, потому что это опять же полная автоматизация всех процессов, использование последних технологий, разработка собственно технологий. Вот, например, Израиль, который снабжает овощами и фруктами полмира. Страну примерно представляете по размеру? То есть она просто очень маленькая. И там плантации 70 на 70 километров и с плантации снимают по 4-6 урожаев в год благодаря новейшим технологиям. Сегодня, например, гидропоника активно входит в агробизнес. Вот такие вещи продвигать, собственно, и будут. Сити-фермы, вертикальное озеленение. У нас в Сибири довольно много пространства, а вот в городах западной части России это все будет востребовано. Любопытно развиваются медицинские технологии. Именно здесь можно совмещать инжиниринг и увлеченность медициной: киберпротезирование, нейробиология, наноразработки.

Очень много профессий на стыке, профессии кроссплатформенные. Это, в принципе, сейчас, наверное, основные тенденции. Чистых профессий как таковых у нас не будет. Скорее, будет какая-то база, а потом сам себе надстраиваешь путем онлайн-образования, путем получения каких-то дополнительных сертификатов.

Корр.: Возвращаясь к выбору профессии, хочу спросить, как все-таки ребенку преодолеть стереотипы, семейное давление, моду на что-то, заявления общества об успешности? Родительская опека – отдельная история, ведь мы желаем своему ребенку добра.

О.З.: Очень часто есть диссонанс между образом ребенка у родителя в голове и настоящим ребенком, который живет, думает, чувствует. Родителям в какой-то определенный момент нужно научиться нажимать на паузу, смотреть на ребенка объективно. Если не получается, привлекать специалиста. Нередко ведь дети манипулируют родителями. Поэтому нужно разговаривать, наблюдать, общаться с преподавателями и теми людьми, которые общаются с вашим сыном или дочкой помимо вас.

Есть еще такое направление, как бадди коучинг — привлечение человека со стороны, который для ребенка будет, ну, скажем так, авторитетом, просто потому, что это не родитель, и он говорит на равных с подростком. Это может быть человек и из вашего окружения, но лучше, если это будет специалист. Выбор профессии – это важная веха в жизни человека, если хотите, это инициация. Пускать на самотек такой важный этап жизни не стоит. Важно помнить, что ваше самое главное стремление, чтобы ребенок был счастлив, а счастлив он будет, когда воплотит свои мечты, а не ваши.