Понедельник, 19 Февраль, 01:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,36
€ 70,65
592495
-16°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по людям в дагестанском Кизляре

, ИА "Амител"
СК открыл дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

Фото: Mash

Уголовное дело возбуждено после стрельбы по людям в дагестанском городе Кизляр.

Как передает РИА "Новости", дело открыто по статьям "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

В свою очередь, "Известия" со ссылкой на МВД пишут, что все четверо погибших – женщины. Отмечается, что в результате стрельбы также получили ранения местная жительница, полицейский и сотрудник Росгвардии.

Вероятно, что жертвы стрельбы были прихожанками храма Георгия Победоносца, рядом с которым и произошла трагедия.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
23:59
Опубликовано видео стрельбы в дагестанском Кизляре 0
23:34
Пермяков напугал гуляющий по городу "большой и жирный кабан" 0
23:01
Стрельбу по людям в дагестанском Кизляре устроил местный житель 0
22:22
Уголовное дело возбуждено после стрельбы по людям в дагестанском Кизляре 0
22:14
Челябинский школьник спас двоих детей во время пожара 0
22:01
Стрельба в дагестанском Кизляре: погибли четыре человека 0
21:09
Ди Каприо поразился морозам в российском Оймяконе 0
20:28
"Саратовские авиалинии" вступились за пилота разбившегося Ан-148 0
19:54
Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за болезни пассажира 0
19:27
Грузовой поезд протаранил легковой автомобиль на путях в Алтайском крае 0
18:47
Российского призера Олимпиады в Пхенчхане заподозрили в допинге 5
18:11
Снег и морозы до -31 градуса ждут жителей Алтайского края 19 февраля 0
17:54
Жительница Москвы погибла после селфи в ванной 4
17:18
Гори красным пламенем: Масленицу в Барнауле отпраздновали сожжением чучел 0
17:11
Два легковых автомобиля столкнулись на площади Октября в Барнауле 0
16:57
Украинские пограничники сообщили о скоплении автомобилей на границе с РФ 2
16:28
СМИ: все 66 пассажиров разбившегося в Иране самолета погибли 0
15:52
Поезд и пассажирский автобус столкнулись под Санкт-Петербургом 0
15:21
Самолет с 66 пассажирами на борту разбился в Иране 1
14:40
Алтайского тракториста задержали за кражу из цеха, где он работал 3
14:11
Пожилые супруги погибли в Ангарске из-за прорыва трубы с кипятком 2
13:46
Очевидцы рассказали о жестком ДТП с двумя авто рядом с кладбищем в Барнауле 0
13:29
Трамп назвал причину, почему ФБР упустило стрелка из Флориды 0
12:33
Долги жителей России выросли до 5 триллионов рублей 15
12:10
Рыбаки спасли примерзшую ко льду собаку в Барнауле 5
11:46
Бездомная собака загнала 10-летнего жителя Новосибирска на дерево 4
11:21
Самолет задел крылом столб в Южно-Сахалинске 4
10:58
Американцы устроили митинги после стрельбы в школе во Флориде 1
10:28
Рэпер Дрейк раздал около миллиона долларов прохожим 3
09:34
Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал Игр-2018 7
09:06
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о переговорах с Россией 2
08:54
Глава Федерации керлинга оценил шансы выйти на закрытие Игр под флагом РФ 2
08:27
Опубликованы первые фото "двойника" iPhone X от ASUS 3
08:04
Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция 7
07:47
Кулинарный лайфхак: готовим необычные начинки для блинов 11
07:25
Русская медальная лыжня: олимпийский дневник от Amic.ru за 18 февраля 2
07:03
Дом с летней террасой и гаражом в цоколе продают под Барнаулом за 17,5 млн 5
06:44
Где и как Барнаул отпразднует Масленицу: инфографика 0
06:23
Морозная и солнечная погода ждет жителей Алтайского края 18 февраля 0
06:01
Цены на бензин в Алтайском крае пережили месячную "заморозку" 5
23:02
Звягинцев оценил шансы на "Оскар" своего фильма "Нелюбовь" 0
22:03
Три человека пострадали из-за сильной турбулентности в перелете из Торонто 0
21:06
Мать японского геймера придумала необычный способ борьбы с зависимостью 4
20:04
Флоридский стрелок хочет признать вину, чтобы избежать казни 0
19:27
Житель Уфы выиграл в лотерею более 26 млн рублей 4
19:04
Германия снимет санкции с России после ввода миротворцев ООН в Донбасс 1
18:33
США обвинили три компании и 13 россиян во вмешательстве в выборы президента 2
18:05
Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов 1
17:25
Волшебный поддон: барнаульцы обсуждают "нечестные" весы в гипермаркете 18
17:02
Зима не отступает: морозы до -32 градусов охладят Алтай ночью 18 февраля 0
16:24
Глава ЦИК рассказала, как правильно сделать селфи с бюллетенем 5
16:02
Пассажирка Mercedes в Бийске угрожала пистолетом, подрезавшей машине 2
15:26
Автомобиль Toyota врезался в снегоуборочную машину в Бийске 1
15:02
Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады 3
14:29
Дело возбуждено по факту смерти девочки в детсаду в Новой Москве 1
14:06
Собчак намерена подать повторный иск об отмене регистрации Путина 7
13:34
Переводчика нашли мертвым в медиадеревне в Пхёнчхане 0
13:06
Модель Playboy рассказала, как Трамп изменял с ней Меланье 4
12:35
Порошенко заявил, что флаг России не должен развеваться во всем мире 9
12:04
Бывшая жена Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже 1
11:35
Порошенко заявил, что Россия развязала гибридную войну 7
11:05
Шоколад и сигареты: в Рубцовске вновь ограбили магазин 1
10:35
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики 0
10:07
Мужчина в маске и с пистолетом ограбил магазин в Рубцовске 2
09:50
18.03.18: почему выборы президента России больше, чем просто голосование 0
09:32
На целину: известные люди на Алтае вспомнили свое стройотрядовское прошлое 15
09:05
"Сибирскую Масленицу" в Алтайском крае отметят на 30 площадках 3
08:38
Барнаульцы жалуются на "глушилку" автосигнализаций в ТРЦ "Галактика" 22
08:18
Более 10 человек тушили горящую многоэтажку в Алейске 2
08:00
В работе портала Amic.ru возможны перебои 2
07:54
Как в Барнауле прошла премьера ромкома "Лед" ко Дню всех влюбленных 0
07:43
Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение? 12
07:34
"Юристы в суммы не заглядывают":из-за чего декан ЮФ Карлова судится с АлтГУ 21
07:22
Серебряно-бронзовый день России: олимпийский дневник Amic.ru за 17 февраля 3
07:15
ОНФ предложил устроить 18 марта в Барнауле голосование по благоустройству 7
07:03
Дом с собственным причалом для катера продают в Барнауле за 13,8 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 17 февраля 0
06:41
Легче легкого: как приготовить блины на минералке? 11
06:32
В семье не без Пэрис: главной светской львице планеты исполняется 37 лет 8
06:23
Агитация за кандидатов в президенты России в СМИ началась 17 февраля 5
06:14
Выходные в Алтайском крае начинаются в условиях мороза и гололеда 0
06:01
"Мы строим мечту": чем живут бойцы стройотрядов в Алтайском крае 0
05:33
Сенатор рассказал о мерах по защите гражданских прав и свобод 1
04:47
Коммунисты раскритиковали реформу обязательного медицинского страхования 2
03:34
Лишать прав предлагают за нарушение одних и тех же ПДД более трех раз в год 0
02:18
На фильм о Зое Космодемьянской насобирали 7,2 млн рублей из 150 необходимых 2
01:09
Медведев призвал перераспределить полномочия между регионами и Центром 2
00:02
Ученые: люди маленького роста чаще страдают от инсультов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.