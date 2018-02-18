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Уголовное дело возбуждено после стрельбы по людям в дагестанском городе Кизляр.
Как передает РИА "Новости", дело открыто по статьям "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
В свою очередь, "Известия" со ссылкой на МВД пишут, что все четверо погибших – женщины. Отмечается, что в результате стрельбы также получили ранения местная жительница, полицейский и сотрудник Росгвардии.
Вероятно, что жертвы стрельбы были прихожанками храма Георгия Победоносца, рядом с которым и произошла трагедия.
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