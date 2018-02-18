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Правоохранители установили личность стрелка, открывшего огонь по прихожанам церкви в дагестанском Кизляре, передает РИА "Новости".
Ссылаясь на республиканское управление Следственного комитета, издание отмечает, что это был мужчина 1995 года рождения, местный житель.
В данный момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее стало известно, что мужчина открыл огонь по людям в Кизляре, которые возвращались со службы из православного храма.
По имеющимся данным, в результате ЧП погибли четыре женщины. Есть раненые. По одним данным, их трое, по другим – четверо или пятеро.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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