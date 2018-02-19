И снова, как и днем ранее, начнем с лыж. Россияне не перестают радовать своих поклонников в этом виде программы. На этот раз эстафетная мужская четверка в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова взяла серебро в невероятной по накалу гонке. Если вы этого не видели – обязательно посмотрите, не пожалейте 1,5 часа своего времени. Норвежцам россияне уступили около 9 секунд, выиграв при этом полминуты у французов.
Еще одну медаль России в воскресенье принес фристайлист Илья Буров – он стал третьим, пропустив вперед украинца и китайца. Для наших географических соседей из Незалежной это вообще первая медаль на Играх – и сразу золотая. Еще один россиянин, Павел Кротов, стал четвертым.
Накануне Ангелина Голикова финишировала 7-й на дистанции 500 м у конькобежцев.
Два слова о биатлоне. Финиш в масс-старте у мужчин выдался просто огненным. Француз Фуркад выиграл сотые доли секунды у немца Шемпа и завоевал золото.
Что посмотреть на Играх в понедельник, 19 февраля
Сегодня на Олимпиаде будет разыграно меньше всего комплектов наград – 3. Россиянам, к сожалению, рассчитывать на какие-то приобретения не приходится. Вначале, в 18:15 по Барнаулу, начнут борьбу экипажи-двойки у мужчин в бобслее. Затем, в 18:53, предстоят забеги на 500 м у мужчин в конькобежном спорте. Наконец, в 19:30 можно посмотреть на состязания у сильного пола в прыжках с трамплина. На этот раз речь идет о командном турнире.
Кроме того, любопытной ожидается борьба в фигурном катании в танцах на льду. Короткий танец стартует в 08:00. Окончание программы в этом виде запланировано на вторник. Главные надежды россиян связаны с дуэтом Боброва — Соловьев.
Игровые виды спорта
Также наши спортсмены проведут несколько матчей в командных видах спорта. В 19:10 по Барнаулу РФ сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира у женщин.
Керлинг. Женщины. Россия — Швейцария в 07:05; Россия — Дания в 18:05. Пока это три слабейшие команды на турнире. Россиянкам, если они хотят выйти из группы, надо выигрывать оба матча. Положение в турнирной таблице выглядит следующим образом:
Вместо эпилога, или Зачем в керлинге допинг
Как стало известно вчера вечером, допинг-проба "А" нашего керлингиста, бронзового призера турнира в дабл-миксте Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. В понедельник ожидается вскрытие пробы "В", которая должна окончательно расставить все точки над i в этой пока довольно загадочной истории. Все наши спортсмены, допущенные до Олимпиады, были в буквальном смысле слова "под колпаком" у МОК, изучены и протестированы на предмет допинга вдоль и поперек. Как это ни покажется странным, в данном случае имела место, похоже, не халатность, а самая настоящая провокация против Крушельницкого, с целью лишний раз продемонстрировать Западу, что русский спорт как был, так и продолжает оставаться нечестным.
Медальный зачет после 9 дней Олимпиады:
Комментарии
Заголовок Петросян придумывал? Вообще-то, норги достаточно уважительно отзываются о наших лыжниках и считаются даже с молодежью. Сундбю, вообще, уже скоро в фан-клуб Спицова вступит, а вы... "астматики"... Синдром Родченкова поймали?