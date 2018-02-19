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Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью

, ИА "Амител"
19 февраля отмечается День кита

Фото: cameralabs.org

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). В этот день в 1986 году  вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии о запрете на китовый промысел.

Специально к этому дню Amic.ru собрал удивительные снимки китов от французского фотографа Габи Баратью.

"У меня был шанс поработать с ними невероятно близко, и каждая встреча наполнялась самыми сильными эмоциями. Эти впечатляющие существа невообразимо изящны и прекрасны, они вызывают  восхищение и смирение", — отмечает Баратью.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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