Фото: amurpress.ru
Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов.
В публикации подчеркивается, что доказательств причастности к нападению террористическая организация не предоставила.
Напомним, накануне 22-летний Халил Халилов устроил стрельбу в православном храме из охотничьего ружья. Жертвами нападения стали пять пожилых женщин, еще четыре человека, включая двух правоохранителей, были доставлены в больницу.
Нападавшего уничтожили на месте сотрудники Росгвардии.
По факту убийства двух и более лиц, а также посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.
Комментарии