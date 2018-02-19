Фото: ngs.ru
Заторы в семь баллов ждут жителей столицы Алтайского края утром в понедельник, 19 февраля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Самыми загруженными стали улица Попова, где пробка растянулась от кольцевого пересечения до перекрестка с улицей Фурманова, и проспект Ленина, где затор образовался на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения авто на этих участках не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, пробки наблюдаются на улицах Советской Армии, Кутузова, отрезках проспекта Калинина, улицы Малахова и Попова, включая пересечение последней с Павловским трактом. Также движение затруднено на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор, на перекрестках проспекта Красноармейского с проспектом Строителей и улицей Молодежной и на Змеиногорском тракте.
Добавим, что на Канатном проезде все еще присутствует отметка "Перекрытие движения".
Комментарии
немного удивлена решила посмотреть в какой город поеду тут увидела Барнаул залезла посмотреть пробки посмотрела и передумала у нас в сочи такого нет