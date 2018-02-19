Фото: eurosport.com
Российский керлингист Александр Крушельницкий, которого заподозрили в употреблении допинга, сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.
Глава службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов рассказал агентству, что итог допинг-пробы А керлингиста будет оглашен позже в понедельник, 19 февраля.
Ранее Крушельницкий предположил, что мельдоний ему мог подмешать кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии. Допинг-тест показал прием керлингистом запрещенного вещества за десять дней до анализа.
Напомним, 13 февраля керлингист в паре с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории российского керлинга.
Комментарии
Ведь не было такого никогда и вот опять...
Ну, да подсыпали...
Губерниев ёмко отреагировал: "Нам ***".
Зачем допинг в керлинге??? Это ж бред
Вы еще скажите - зачем керлинг на Олимпиаде, ведь это не спорт...
Ожидаемо. Не чужие, так свои - какая разница! Когда мотивация у людей, что "не еду на ОИ - жизнь закончилась", ожидать можно всего! Тем более, что те, кто поехали типа чистые,а кого не пустили - типа второй сорт.
А зачем алкаши пьют, куряки курят, воры воруют...?Привычка!
Ни один человек в здравом уме не будет жрать допинг зная какие проверки сейчас идут. Тем более мельдоний, дающий сердечную выносливость, в кёрлинге на дух не нужен. посему вполне могли и подсыпать. Не перевелись ещё родченковы на Руси.
Сфабриковано!!! 100%!!!
это свиду керлинг легкий вид спорта. говорят там очень много энергии надо.
даже в шахматах профессиональных шахматист теряет из за работы мозга больше энергии чем футболист.
ну какой бы идиот это сделал сознательно, очевидно что вредительство.
Кого обыграла наша парочка? чью сборную?
они не могли сделать? зависть это такая гадость, неужели такие люди есть в команде, способные нагадить , гнать таких из спорта .
Потому что нельзя быть красивым таким
Что у спортсменов, что у артистов сделать пакость более успешным товарищам святое дело.