Фото: vk.com/barneos22
Проспект Калинина вновь затопило в центре Барнаула в ночь на понедельник, 19 февраля.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Калинина — Профинтерна опять затопило. Будьте осторожны там с утра!" - констатирует автор заметки.
Отметим, что к утру проезжая часть уже была очищена от наледи.
Комментарии
Давно такого не было и вот опять.
Новый асфальт (
Ага, очистили? Так же очистили Комсомольский от ул. Советской до Партизанской после пожара в Доме Авганцев. Каток местами получился на этой улице, залили пожарники! Хоть на коньках катайся! Особенно возле дома ул. Советской 4.
На всякий случай я сегодня поехал через Пионеров
на той неделе уже было один в один
Некачественно чопик забили, или рядышком рвануло?