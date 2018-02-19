Грандиозный проект "Открытая студия DFM Барнаул" начнет свою работу в ТРЦ "Весна" уже 24 февраля. Теперь все желающие смогут не только услышать, но и увидеть, как работает современная радиостанция.
Ежедневно в "Открытой студии DFM Барнаул" будут вестись дневные и вечерние эфиры на втором этаже торгового центра. Все посетители "Весны" смогут наблюдать за работой, пожалуй, самых зажигательных ведущих DFM Барнаул — Никиты Иванникова, Кати Буян и Максима Конакова, а также передавать свои приветы и поздравления.
В день открытия студии радиоведущие DFM Барнаул проведут развлекательную программу с выступлениями артистов города, конкурсами и розыгрышем стильного подарка — умных часов APPLE Watch S1 Sport.
Кроме этого, всех посетителей комплекса в этот день ждет встреча с интересными людьми города.
Сбор гостей в 13.00
Адрес: ул. Малахова, д. 86 В
Комментарии
Нифига се. Неужели что то интересное появится в Барнауле.
я пойду, я пойду
Ну наконец-то и в нашем городе