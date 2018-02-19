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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, если целью "российского вмешательства" было создание раскола и хаоса в Соединенных Штатах, то она достигнута более чем убедительно, передает РИА "Новости".
"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий", — написал республиканец в своем Twitter-аккаунте, отметив, что в Москве сейчас "надрывают животики от смеха", и призвав Америку поумнеть.
Агентство напоминает, что в конгрессе Штатов идут независимые расследования по поводу якобы "вмешательства России" в президентские выборы в США, на которых победил Трамп. Аналогичное следствие ведет ФБР.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения о контактах членов предвыборного штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из России.
В Москве обвинения во влиянии на американские выборы опровергают, называя их голословными.
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